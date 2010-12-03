Сумщина: за добу від переохолодження загинули 2 особи

За минулу добу в Сумській області дві особи загинули від переохолодження, ще троє потрапили до лікарні з різними ступенями обмороження.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Сумській області, в Путивльському районі неподалік від села Руднєво знайдене тіло 28-річного чоловіка, який замерз у лісі, а у Липоводолинському районі 59-річну жінку знайшли жінку, яка замерзла поблизу житлового будинку.

Крім того, у місті Конотоп до місцевої лікарні поступив 73-річний чоловік з обмороженнями обох стоп. Ще два випадки обмороження зареєстровано в Охтирці і Сумах.