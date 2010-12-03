У Донецькій області у 20 школах припинено навчання

У Донецькій області в 20 учбових закладах припинено учбовий процес у зв`язку з різким підвищенням чисельності хворих на грип і гострі респіраторні інфекції серед учнів.

Про це повідомили у прес-службі Донецької обласної держадміністрації з посиланням на дані управління освіти і науки облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, припинено навчання в містах: Артемівськ – у трьох школах закрито 66 класів, в яких навчаються 1642 учні, Селідове – в дев`яти школах закрито 142 класи (3540 учнів), у Дружковці – в двох школах закрито 38 класів (743 учні) і в Макіївці – в шести школах закрито 38 класів (800 учнів).