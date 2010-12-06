Львівщина: перевищено епідпорогу захворюваності на ГРВІ

У кількох районах Львівщини спостерігається перевищення епідеміологічного порогу захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. З метою недопущення ускладнення епідеміологічної ситуації призупинено навчання в одній зі шкіл Яворівського району, з початку цього місяця призупинено навчання в 15 школах м. Дрогобича та в одній школі Дрогобицького району, 5 школах селища Стебник.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА з посиланням на начальника головного управління охорони здоров’я Львівської ОДА Сергія ФЕДОРЕНКА.

Як зазначається у повідомленні, на ГРВІ у місті Львові протягом минулого тижня захворіло 4416 осіб, у Львівській області – 12511 осіб.