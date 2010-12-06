Прикарпаття: через грип та ГРВІ закрито 8 шкіл

На Прикарпатті через грип та ГРВІ закрито на карантин вісім шкіл.

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Зокрема, на карантин закрито дві школи у Коломийському та шість - у Калуському районах. Основною причиною тимчасових канікул у цих школах є перевищення епідеміологічного порогу захворюваності на грип та ГРВІ.

В самому Івано-Франківську поки що функціонують усі школи, оскільки тут не зафіксовано різкого зростання кількості хворих дітей.