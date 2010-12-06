Школярі отруїлися невідомою речовиною з новорічної іграшки

У Луганську міська СЕС і правоохоронці розслідують отруєння школярів невідомою речовиною з розбитої новорічної іграшки.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Луганської міської ради.

Зокрема, за словами заступника Луганського міського голови Марини ВОРОТНІКОВОЇ, фахівцями СЕС проведено вимірювання шкідливих речовин у приміщенні школи.

Також підприємством торгівлі, де було придбано іграшку, перевіряють правоохоронні органи «на предмет ліцензування товару, його безпеки і документальної відповідності».

«За підсумками розслідування будуть зроблені висновки і вжито всіх необхідних заходів. Ситуація перебуває під постійним контролем міської влади», - сказала М.ВОРОТНІКОВА.

Як повідомлялося, в Луганську 2 грудня під час уроку у 6-му класі школи № 15 один з учнів випадково розбив новорічну іграшку - скляну кулю з рідиною та імітацією снігу всередині. Класом одразу поширився їдкий запах, діти відчули погіршення самопочуття. Вчителі терміново евакуювали усіх учнів з приміщення школи, шістьох дітей госпіталізували.

Усіх постраждалих вже виписано з лікарні. За словами медиків, їх здоров`ю нічого не загрожує. Заняття у школі відновлено, опечатаним залишається лише кабінет англійської мови, де стався інцидент.