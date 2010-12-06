14-річна дівчинка-інвалід малює пальцями ніг
09:36, 06 грудня 2010Новини регіонів
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У Сумах відкрито виставку
У Сумах відкрита виставка робіт 14-річної Даринки БЕЗКОСТОЇ - дівчинки-інваліда, яка малює пальцями ніг.
Як передає кореспондент УНІАН, її роботи виставлені в Сумській бібліотеці-філії №17.
Дівчинка хвора на важку форму ДЦП: сама не пересувається, погано розмовляє.
«Але вона має величезне бажання творити і повноцінно жити», - розповіли в бібліотеці організатори виставки.
Лише недавно Даша почала малювати фарбами, і це їй вдається робити фізично нелегко.
Свій талант дівчинка відкрила п`ять років тому, а опановувати образотворче мистецтво їй допомагає викладач Сумської художньої школи Сергій ЛЕБЕДЕНКО.
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