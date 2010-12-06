Сумська облрада у день інвалідів відмінила рішення про центр реабілітації

Депутати Сумської обласної ради на сесії відмінили рішення про створення реабілітаційного центру змішаного типу для інвалідів і дітей-інвалідів, прийняте депутатами попереднього скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, рішення депутатами в Міжнародний день інвалідів, який відзначають 3 грудня, було ухвалено практично одноголосно.

Депутати аргументували неможливість існування комунальної установи медичного спрямування в системі соціального захисту області тим, що за рік після формального створення вказаного центру практично нічого не було зроблено для його реального функціонування.

«Фінансово й організаційно за цей рік нічого не було зроблено. Водночас у місті Шостка в процесі розвитку є діагностичний центр, який зможе взяти на себе функції реабілітації інвалідів. Тому актуальність існування окремого реабілітаційного центру змішаного типу для інвалідів і дітей-інвалідів в Сумах відпала», - сказав журналістам голова Сумської облради Геннадій МИХАЙЛЕНКО, коментуючи ухвалене депутатами рішення.