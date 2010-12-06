У Севастополі "швидку" можна викликати SMS-кою

У Севастополі впроваджено проект SMS-виклику «швидкої допомоги» людьми з ослабленим слухом і розладом мовної функції.

Як передає кореспондент УНІАН, голова Севастопольської міської державної адміністрації Валерій САРАТОВ заявив, що необхідність у такій послузі стала зрозуміла під час особистих прийомів, коли багато людей, які мають обмежені можливості слуху й мови, зверталися з проблемою, що вони зазнають чималих труднощів під час екстрених служб.

«Сьогодні у нас у місті близько 600 глухонімих, приблизно стільки ж погано чують через похилий вік, тому всі ці люди повинні бути включені в базу даних екстрених служб. А поки що в базі швидкої допомоги 72 людини», - сказав В.САРАТОВ.

На його думку «така база – це свого роду історія хвороби людей, їх координати. З SМS-повідомлення з певними кодами можна буде визначити, хто телефонує, які проблеми у людини і куди їхати».

«Після впровадження такої системи в «швидкій допомозі» наступними екстреними службами повинні стати МНС, міліція, «Севастопольгаз», - додав він.