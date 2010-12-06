Скільки у київських будинках гризунів?

Київська міська державна адміністрація доручила головам районів забезпечити проведення перевірки у будинках на наявність гризунів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

“Київська міська державна адміністрація доручила головам районів забезпечити проведення балансоутримувачами житлових будинків додаткової перевірки на наявність гризунів та, у разі необхідності, провести заходи з дератизації”, - йдеться у повідомленні.

Наразі житлово-експлуатаційними організаціями міста укладені договори з підприємствами, які виконують роботи з дератизації житлових будинків.

Результати перевірки щодо заходів з дератизації будуть відомі вже наступного тижня, зазначили в КМДА.