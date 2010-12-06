На Черкащині рівень злочинності зріс на 10%

Органами внутрішніх справ Черкаської області упродовж січня-жовтня 2010 р. зареєстровано 8347 злочинів, що на 10,1% більше, аніж у відповідному періоді 2009 року, з яких 37,5% – тяжкі та особливо тяжкі.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Черкаській області.

Згідно з повідомленням, за січень-жовтень 2010 р. зареєстровано 2936 крадіжок, що на 30% більше відповідного періоду минулого року, кількість пограбувань зменшилася на 29% і становила 436 випадків, розбоїв – на 34% і становила 64 випадки. Упродовж січня-жовтня скоєно 43 навмисних вбивства та замахів на вбивство і 77 навмисних тяжких тілесних ушкоджень, 14 зґвалтувань та замахів на зґвалтування.

Органами внутрішніх справ 2010 р. виявлено 4334 особи, які скоїли злочини. З числа виявлених осіб 15% – жінки, 5% – неповнолітні. Кожен третій раніше вже скоював злочин, 12% скоїли злочини в стані алкогольного сп’яніння, 13% – у групі. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент вчинення злочину не працювали і не навчалися, становила майже 79%.