У Черкасах збираються оголосити епідемію грипу та ГРВІ

У Черкасах найближчими днями буде оголошено епідемію грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Черкаського міськвиконкому з посиланням на головного санітарного лікаря Черкас Василя ЗАГОРОДНЬОГО.

Зокрема, за його даними, станом на 6 грудня рівень захворюваності на ГРВІ та грип у Черкасах на 9% перевищує епідемічний поріг. Нині загальна кількість хворих становить майже 3 тис. осіб, із яких 70% - це діти. Всього за минулий тиждень захворіло черкасців на 15% більше у порівнянні з попереднім. “У місті з дня на день мають оголосити стан епідемії, аби уникнути масового поширення інфекції у подальшому”, - сказав В.ЗАГОРОДНІЙ.

У зв’язку з цим головний лікар Черкаської міської СЕС закликає городян отримати щеплення від ГРВІ та грипу, а також утриматися від відвідування публічних заходів.

При цьому в міськвиконкомі зазначили, що одним із перших щеплення зробив міський голова Черкас Сергій ОДАРИЧ.