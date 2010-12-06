У Чернігові збирають подарунки для дітей-інвалідів

У Чернігові цього року вдруге стартувала благодійна акція "Частинку себе - дітям", приурочена до Дня Святого Миколая.

Як передає кореспондент УНІАН, начальник відділу зв`язків з громадськістю міської ради Ірина СОЛОМАХА повідомила під час прес-конференції, що організатори розпочали збір речей, іграшок, книг та інших подарунків, аби привітати дітей-інвалідів, які прикуті до ліжка.

За її словами, організатори акції дуже тісно співпрацюють з міськими громадськими організаціями, які опікуються дітьми-інвалідами.

"Торік волонтери - студенти чернігівських вишів - відвідали понад 150 чернігівських родин, у яких виховуються діти з особливими потребами. Цього року, сподіваємося, акція стане масштабнішою", - сказала І.СОЛОМАХА. Вона також уточнила, що благодійну акцію підтримує міський голова Олександр СОКОЛОВ і він також долучиться до її проведення.

Президент громадської організації "Болонський клуб", яка виступає співорганізатором акції, Ілля БЕССЧЕТНІКОВ переконаний, що проведення подібних заходів є одним із засобів виховання молоді на принципах людяності, милосердя і доброти. Він також сподівається, що благодійна акція "Частинку себе - дітям" стане в обласному центрі Чернігівщини традиційною.