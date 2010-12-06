У Києві в яму провалився автобус с дітьми

У Києві в суботу провалився у яму автобус с дітьми.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС в Києві, інцидент стався 4 грудня на Печерську, на вулиці Круглоуніверситетська, 17. Автобус „Богдан”, який віз дітей з села Калинівка, у пошуках вдалого місця для стоянки вирішив припаркуватися в арці між будинками. Разом з тим у цьому місці напередодні проводились ремонтні роботи, під час яких було знято покрівлю асфальту і засипано щебенем. “Це і стало пасткою для шкільного автобуса”, - йдеться в повідомленні.

На допомогу негайно виїхали рятувальники зі спецзагону МНС, які за допомогою домкрату підняли задню сторону та відбуксирували автобус у безпечне місце.

При цьому в ГУ МНС, зазначили, що всі десятеро юних музикантів, які поспішали на виступ до консерваторії, не постраждали і благополучно покинули салон ще до приїзду рятувальників.