Полтавщина: самотній 90-річний пенсіонер спалив себе в будинку

У селі Вереміївка Семенівського району Полтавської області 90-річний пенсіонер спалив себе в будинку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник центру пропаганди ГУ МНС України в Полтавській області Віталій ШКАРЕВСЬКИЙ.

За його словами, слідство встановило, що, зокрема, причина пожежі в будинку - самогубство пенсіонера шляхом самоспалення.

«Дідусь підпалив будинок і ліг на ліжко в очікуванні смерті. Старий жив сам, і лише дочка іноді відвідувала його. Раніше він уже намагався покінчити з життям таким неординарним способом, але безрезультатно», - сказав В.ШКАРЕВСЬКИЙ.