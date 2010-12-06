На Херсонщині без світла залишаються 34 населені пункти

У Херсонській області без світла досі залишаються 34 населені пункти.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Головного управління МНС в області, зокрема, в регіоні й досі ліквідовують наслідки негоди - ремонтні роботи тривають ще у 34 населених пунктах.

Як повідомлялося, в ніч на 3 грудня вітер, сніг та ожеледь спричинили по області налипання льоду на лінії електропередач, пориви, замикання на підстанціях. Всього було знеструмлено 126 населених пунктів.