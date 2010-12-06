На Львівщині від переохолодження загинули двоє осіб

За вихідні дні у Львівській області від переохолодження загинули двоє осіб.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій Львівської облдержадміністрації, 4 грудня до Жидачівської центральної районної лікарні з діагнозом «гіпертонія, загальне переохолодження» поступив 52-річний житель с. Вільхівці Жидачівського району, який помер під час реанімаційних заходів.

5 грудня на території сміттєзвалища «Збиранка» було виявлено тіло 61-річного жителя с. Великі Грибовичі Жовківського району. Попередня причина смерті – переохолодження.

Як повідомляв УНІАН, 3 грудня у с. Куткір Буського району Львівської області у нежитловому дерев’яному будинку жителі села виявили тіло загиблого 50-річного місцевого жителя, причиною смерті якого стало загальне переохолодження організму.