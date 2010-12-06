У Луцьку рівень захворюваності на ГРВІ сягнув епідпорогу

У Луцьку рівень захворюваності на ГРВІ сягнув епідемічного порогу, водночас ситуація із захворюваністю на грип наразі не викликає занепокоєння.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося сьогодні під час засідання надзвичайної протиепідемічної комісії у Луцькій міській раді.

Зокрема, як повідомив начальник Управління охорони здоров`я Федір КОШЕЛЬ, наразі ситуація із захворюваністю лучан саме на грип є стабільною. В основному люди звертаються із скаргами на ГРВІ. Проте для запобігання збільшенню захворюваності у лікувальних закладах Луцька запроваджено карантинні заходи, обмежено відвідування хворих та запроваджено використання захисник масок. Також додатковій санітарній обробці підлягатимуть транспортні засоби, що працюють в режимі "маршрутних таксі" та тролейбуси.

За інформацією заступника начальника Управління освіти Лілії КРЕВСЬКОЇ, наразі у п`яти школах міста більше 20% дітей не відвідують школу, однак іти на передчасні канікули через це не варто, тому що навчальні заклади і так працюють до 24 грудня.

За словами головного лікаря Луцької міської та районної санітарно-епідеміологічної станції Івана УЛЬЧАКА, на сьогоднішній день загальний рівень захворюваності лучан на грип і ГРВІ становить 143,3 на 10 тис. осіб. З них 0,6% людей хворі на грип. Епідпоріг для Луцька становить 143 людини на 10 тис. осіб.