Хто отруїв курсантів у Харкові?

Військова прокуратура Харківського гарнізону порушила кримінальну справу за фактом масового отруєння курсантів Харківського університету Повітряних cил.

Про це повідомляється на офіційному сайті Генеральної прокуратури України.

Справу було порушено за фактом службової недбалості працівників, на яких покладено обов’язок з контролю за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог в їдальні та під час приготування їжі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.367, ч. 1 ст. 425 Кримінального кодексу України.

За попередніми даними, основними причинами харчового отруєння 96 курсантів ХУПС стали незадовільний санітарно-технічний стан приміщень, технічна неможливість дотримання правил миття посуду, неефективна робота холодильного обладнання, а також неналежний контроль посадовців університету за якістю приготування їжі.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада до інфекційного відділення Військово-медичного клінічного центру Північного регіону, що розташований у Харкові, було госпіталізовано 10 курсантів Харківського університету Повітряних сил та одного курсанта Юридичної академії. Усім хворим було встановлено діагноз: гострий гастроентероколіт з легким перебігом. Впродовж наступних днів до лікарів за допомогою звернулися ще 86 курсантів.