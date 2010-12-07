У Вінниці розпочнеться інформатизація закладів охорони здоров'я

У Вінниці з наступного року розпочнеться інформатизація закладів охорони здоров`я.

Як повідомили кореспондента УНІАН в Управлінні у справах ЗМІ та зв`язків з громадськістю Вінницької міської ради, це передбачено міською програмою «Інформатизація галузі охорони здоров`я м. Вінниці на 2011 - 2015 роки».

Згідно з програмою, за п’ять років у Вінниці буде здійснено повну комп`ютеризацію всіх 16-ти медичних установ міста. У лікарнях буде побудована структурована кабельна система на 874 робочих місця, встановлено серверне обладнання, а кожен лікар працюватиме на відповідній техніці. Роботу усієї системи забезпечуватиме спеціальна комп`ютерна програма «Доктор Елекс», якою вже користуються медичні установи у Києві, Львові та Тернополі. Окрім цього, всі лікарні міста будуть об`єднанні в єдину мережу, що дасть можливість швидко обмінюватись інформацією.

Впровадження програми розділено на п`ять етапів.

Завдяки комп’ютеризації лікарень та поліклінік будуть введені електронні картки пацієнтів. Вони міститимуть всю інформацію про людину, яка стосується її здоров`я. Крім діагнозів, на електронній картці зберігатимуться результати усіх досліджень та призначення лікування. Введення електронної картки дозволить зменшити черги до лікарів, а обмін інформацією між структурними підрозділами (наприклад, результати лабораторних досліджень) здійснюватиметься в електронній формі.

Дані медичного огляду пацієнта лікарі вводитимуть в електронну медичну картку, формуватимуть виписки і призначення, у загальній базі лікарі матимуть можливість отримати інформацію щодо вільних палат у стаціонарах для розміщення пацієнтів, переводити та виписувати їх, отримувати необхідну інформацію з медичних діагностичних апаратів, швидко вводити та оперативно аналізувати дані лабораторних досліджень.

В рамках реалізації програми усі медичні працівники пройдуть відповідне навчання для роботи із комп`ютерною технікою і користування загальною мережею.

«Інформатизація зробить роботу медичних установ прозорою та підвищить якість надання послуг населенню. Наступними будуть підприємства житлово-комунальної сфери», - сказав мер Вінниці Володимир ГРОЙСМАН.