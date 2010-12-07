Харківщина: діє 120 пунктів видачі безхатченкам одягу й їжі

На Харківщині створено 124 пункти видачі безпритульним одягу та гарячого харчування, а також 28 пунктів обігріву та 50 банків зимового одягу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це на нараді з питань координації дій місцевої влади, силових структур та медиків з метою запобігання переохолоджень та обморожень серед населення повідомив заступник голови ОДА з соціальних питань Ігор ШУРМА.

Він зауважив, що в області також будуть створені соціальні патрулі, які виявлятимуть безпритульних та перехожих, що можуть постраждати від низьких температур, та доставлятимуть до місць тимчасового перебування.