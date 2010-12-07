Харківщина: діє 120 пунктів видачі безхатченкам одягу й їжі
13:58, 07 грудня 2010Новини регіонів
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Створять спеціальні патрулі
На Харківщині створено 124 пункти видачі безпритульним одягу та гарячого харчування, а також 28 пунктів обігріву та 50 банків зимового одягу.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це на нараді з питань координації дій місцевої влади, силових структур та медиків з метою запобігання переохолоджень та обморожень серед населення повідомив заступник голови ОДА з соціальних питань Ігор ШУРМА.
Він зауважив, що в області також будуть створені соціальні патрулі, які виявлятимуть безпритульних та перехожих, що можуть постраждати від низьких температур, та доставлятимуть до місць тимчасового перебування.
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