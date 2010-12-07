Тернопіль: діти зі спритним на вулиці - явище масове

У Тернополі міліціонери з початку року склали 724 адміністративних протоколів за розпивання дітьми спиртного на вулицях, у скверах, парках та інших громадських місцях.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі громадських зв’язків обласного управління міліції, під час останнього рейду правоохоронці за один вечір після 23-ї години виявили на вулицях чотирьох підлітків, які вживали алкоголь посеред вулиці.

Про їхні дії міліціонери повідомляють батьків та дирекцію навчальних закладів.

Разом з тим у ВГЗ зазначають, що розпивання молоддю спиртних напоїв у громадських місцях продовжує носити масовий характер, оскільки покарання за таке порушення не є значним - штраф становить від 17 до 85 грн. За ті самі дії, вчинені вдруге протягом року, батькам доведеться заплатити від 51 до 119 грн., за третє порушення, крім штрафу, уже передбачено ставити дитину на превентивний профілактичний облік.

Продавці, які порушили правила продажу алкогольних напоїв неповнолітнім, сплачують значно суттєвіші штрафи – від 510 до 1,7 тис. грн. Цього року правоохоронці вже склали 150 протоколів за такі правопорушення.

Також правоохоронці з початку року зафіксували 245 фактів куріння цигарок неповнолітніми дітьми.

Як повідомляв УНІАН, торік рішенням обласної ради дітям було заборонено у вечірній та нічний час перебувати у закладах дозвілля, громадського харчування, комп’ютерних клубах, залах ігрових автоматів, на вулицях та інших громадських місцях в усіх населених пунктах області. Без супроводу батьків або осіб, що їх замінюють, діти до 14 років не можуть знаходитися у згаданих місцях після 22.00, діти з 14 до 18 років – після 23.00.