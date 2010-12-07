Україна тихо вимирає?

На Кіровоградщині за період діяльності обласної ради п’ятого скликання (2006-2010 роки) депутатами виключені з облікових даних 9 сільських населених пунктів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Кіровоградської обласної ради.

Юридично з карти області виключено 4 населених пункти в Новоархангельському районі, а також по одному в Компаніївському, Новоукраїнському, Онуфріївському, Долинському та Маловисківському районах.

Як повідомив на прес-конференції голова Кіровоградської облради Микола КОВАЛЬЧУК, з 1997 року населення області скоротилось майже на 200 тис. жителів.

«Щороку умовно зникав цілий район. При цьому 6-7 тис. населення становило природне скорочення, і ще стільки ж - міграційне», - зауважив М.КОВАЛЬЧУК.

За словами голови облради, сьогодні на Кіровоградщині близько 40% населених пунктів мають менше 200 зареєстрованих жителів. «На наступній сесії, що відбудеться 9 грудня, в порядку денному передбачено питання про виключення з облікових даних ще двох сільських населених пунктів», - повідомив М.КОВАЛЬЧУК.

На думку голови обласної ради, демографічну ситуацію необхідно враховувати при проведенні територіально-адміністративної реформи. «Якщо проводити (реформу – УНІАН), то зважено, щоб у нас не з’явились депресивні райони: коли один виконує функцію сировинного і робочого додатку до іншого», - підкреслив М.КОВАЛЬЧУК.

Він зазначив, що одним із способів запобігти міграції сільського населення має стати програма, яка б зацікавила фермера триматися біля землі, дозволила вести господарство і отримувати пільги.