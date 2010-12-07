У Черкасах оголошено епідемію грипу

Сьогодні надзвичайна протиепідеміологічна комісія при Черкаському міськвиконкомі оголосила стан епідемії грипу та гострих респіраторних інфекцій в Черкасах.

Як повідомив кореспонденту УНІАН головний санітарний лікар Черкас Василь ЗАГОРОДНІЙ, захворюваність в місті на грип та ГРВІ на 9,3% перевищила епідеміологічний поріг.

На карантин закрито школу №29 та по кілька класів у трьох школах – №15, 31, 32 – у зв’язку з тим, що там відсутні більше 30% дітей.

Щодня здійснюватиметься моніторинг захворюваності на грип та ГРВІ в школах, додав В.ЗАГОРОДНІЙ.