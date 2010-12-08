У Львові перевищено епідпоріг щодо грипу та ГРВІ

У Львові перевищено епідпоріг захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції.

Про це повідомили УНІАН у Державній санітарній епідеміологічній службі у Львові.

За період з 29 листопада по 5 грудня у Львові зареєстровано 6 тис. 158 хворих на грип та ГРВІ. Епідпоріг перевищено в 1,8 рази.

Станом на 7 грудня у Львові захворіло 2 тис. 282 дітей віком від 7 до14 років, що становить 77% від епідпорогу в цій віковій групі.

Як повідомили агентству в Управлінні освіти Львівської міської ради, станом на сьогодні у школах та садочках міста карантин не оголошено.