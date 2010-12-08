У Києві від переохолодження постраждали 20 осіб

У Києві за перші шість днів зими від переохолодження та обмороження на вулиці постраждали 20 осіб, з них дві людини померли до приїзду швидкої допомоги.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Зокрема, лише впродовж 6 грудня у лікувальні заклади Києва з діагнозом «обмороження» та «переохолодження» були доставлені 4 особи. Двоє з них під час госпіталізації перебували у стані алкогольного сп’яніння. Усім постраждалим надано необхідну медичну допомогу.

Відтак Головне управління охорони здоров’я міста у зв’язку зі зниженням середньодобової температури повітря закликає киян бути особливо уважними до свого здоров’я та здоров’я своїх близьких.