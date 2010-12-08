Черкаський госпіталь УМВС отримав автомобілі та обладнання

Управління Міністерства внутрішніх справ у Черкаській області отримало від обласної влади 17 легкових автомобілів та медичне обладнання для госпіталю УМВС.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Черкаської облдержадміністрації, відтепер відділ медичного забезпечення УМВС в Черкаській області поповнився найсучаснішим діагностичним обладнанням: велоергометром - приладом, який використовується для ранньої діагностики хвороб системи кровообігу та вчасного призначення лікування, та автоматичним зовнішнім дефібрилятором – апаратом, що дозволяє діагностувати стан потерпілого і, за необхідності, надати першу допомогу при раптовій зупинці серця.

Вручаючи ключі від службових авто, губернатор області Сергій ТУЛУБ висловив сподівання, що нові транспортні засоби полегшать роботу та дозволять підвищити оперативність діяльності міліції. Автомобілі працюватимуть переважно в районах області.