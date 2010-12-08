Донеччина: через пожежу відселять усіх мешканців будинку

Сьогодні о 1.45 у м. Кіровське Донецької області у двохповерховому восьмиквартирному житловому будинку виникла пожежа, внаслідок якої знищено покрівлю і дерев’яне перекриття на площі 120 кв. м.

Жертв та постраждалих немає, повідомляє прес-служба МНС.

Вирішується питання про відселення 9 мешканців з пошкоджених восьми квартир.

Станом на 7.00 пожежу локалізовано, її ліквідація триває. До гасіння пожежі залучено шість відділень Державної пожежної охорони МНС. Причина пожежі встановлюються.

На місці події працює оперативна група Головного управління МНС в Донецькій області.