15-річного хлопця загризла зграя бродячих собак?
12:14, 08 грудня 2010Новини регіонів
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Міліція ознайшла останки
У Краматорську Донецької області виявлені останки підлітка, зниклого 4 місяці тому, пише місцева газета «Восточный проект».
Згідно з повідомленням, 6 грудня в Краматорський міськвідділ міліції звернувся чоловік, який виявив поблизу водоймища за селищем Ясногорка обгризені людські кістки.
Працівники міліції, що прибули на місце знахідки, встановили по одягу і мобільному телефону, що останки належать 15-річному місцевому підлітку. Він зник ще 5 серпня 2010 року, коли пішов з дому. Встановити обставини смерті підлітка зараз практично неможливо, оскільки собаки залишили від тіла самі кістки. Висувається версія, що на нього напала зграя бродячих собак, пише газета.
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