Прикарпаття: для шкіл і лікарень виділили 9 млн. грн.

Уряд для відбудови шкіл і лікарень на Прикарпатті виділив майже 9 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні правової роботи та внутрішньої політики Івано-Франківської облдержадміністрації.

За наданою інформацією, прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ підписав розпорядження № 2189-р, яким зобов’язав Міністерство фінансів виділити 8 752,3 тис. гривень для проведення першочергових аварійно-відбудовних робіт на об’єктах закладів освіти та охорони здоров’я, пошкоджених внаслідок стихійного лиха, що сталося 7 липня на території Івано-Франківської області.

У розпорядженні зазначено, що Івано-Франківська облдержадміністрація має затвердити, у тижневий строк, за погодженням з Міністерством економіки, Міністерством фінансів і Міністерством регіонального розвитку та будівництва перелік першочергових аварійно-відбудовних робіт на об’єктах закладів освіти та охорони здоров’я.

До 28 грудня Івано-Франківська ОДА подасть Міністерству економіки, Міністерству фінансів, Міністерству регіонального розвитку та будівництва і Державному казначейству звіт про використання коштів, виділених згідно з цим розпорядженням.