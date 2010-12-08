На Львівщині померла 9-річна дівчинка з високою температурою

У місті Дрогобич на Львівщині з невідомих причин в лікарні померла 9-річна дівчинка, учениця однієї з місцевих шкіл.

Дівчинку доставили в місцеву лікарню з високою температурою, проте лікарі нічим не змогли допомогти, школярка померла через декілька годин.

Зараз тіло дівчинки відправили до Львова на експертизу. Тим часом цей випадок налякав місцевих жителів, і батьки багатьох дітей не пустили сьогодні в школу.

Як повідомлялося, Дрогобич став першим містом на Львівщині, де були перевищені показники епідемічного порогу по грипу.

Міністерство охорони здоров`я заявляє про збільшення захворюваності грипом і ГРВІ за період 29 листопада – 5 грудня в 10 контрольних містах (Вінниця, Дніпропетровськ, Донецьк, Запоріжжя, Харків, Київ, Львів, Одеса, Чернігів, Сімферополь) в порівнянні з попереднім тижнем (22–28 листопада) на 17,3% до 64,6 тисяч хворих.

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