Чернігівщина: знеструмлено чотири населені пункти

15:03, 08 грудня 2010
Новини регіонів
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У Чернігівській області через негоду знеструмлено чотири населені пункти.

Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації, внаслідок несприятливих погодних умов пошкоджено дві лінії електропостачання 10 кВ, знеструмлено чотири населені пункти на території Борзнянського та Козелецького районів.

Аварійно-відновлювальні роботи проводять бригади ВАТ ЕК "Чернігівобленерго".

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