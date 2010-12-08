Чернігівщина: знеструмлено чотири населені пункти
15:03, 08 грудня 2010Новини регіонів
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У Чернігівській області через негоду знеструмлено чотири населені пункти.
Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації, внаслідок несприятливих погодних умов пошкоджено дві лінії електропостачання 10 кВ, знеструмлено чотири населені пункти на території Борзнянського та Козелецького районів.
Аварійно-відновлювальні роботи проводять бригади ВАТ ЕК "Чернігівобленерго".
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