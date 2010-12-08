У Черкасах вводять карантин

У Черкасах буде введено масковий режим у місцях великого скупчення людей та ряд карантинних заходів у зв’язку із епідемією грипу.

Як повідомив кореспонденту УНІАН головний санітарний лікар Черкас Василь ЗАГОРОДНІЙ, у місті будуть скасовані всі культурно-масові і спортивні заходи. У дошкільних навчальних закладах щодня проводитимуться огляди дітей лікарем. Вагітним, які перебувають у пологових будинках, заборонять зустрічатися з відвідувачами. До кінця епідемії діятиме заборона на партнерські пологи.

У Черкаській області епідемію не оголошували. За інформацією Черкаської обласної санепідемстанції, кількість випадків не перевищує критичної точки.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня у Черкасах оголосили стан епідемії грипу та ГРВІ. Епідеміологічний поріг було перевищено на 9,3%, у місті захворіло близько 2800 осіб, більшість з яких – діти.