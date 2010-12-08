Чернігівщина: під час пожежі загинула 92-річна жінка
15:54, 08 грудня 2010Новини регіонів
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Загорівся дерев`яний будинок
У Чернігівській області під час пожежі загинула 92-річна жінка.
Про це повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.
Трагедія сталася у с. Фаївка Новгород-Сіверського району.
У приватному господарстві загорівся дерев`яний житловий будинок. Вогнем знищено покрівлю та пошкоджено стіни. Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі.
На місці пожежі виявлено тіло господарки будинку, 1918 року народження.
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