Чернігівщина: під час пожежі загинула 92-річна жінка

У Чернігівській області під час пожежі загинула 92-річна жінка.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.

Трагедія сталася у с. Фаївка Новгород-Сіверського району.

У приватному господарстві загорівся дерев`яний житловий будинок. Вогнем знищено покрівлю та пошкоджено стіни. Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі.

На місці пожежі виявлено тіло господарки будинку, 1918 року народження.