Львівщина: мама, переодягаючи 6-місячного сина, зламала йому череп

У Львівській області порушено кримінальну справу за фактом вбивства з необережності 32-річною жінкою свого шестимісячного сина.

Як повідомили УНІАН у ГУ МВС України у Львівській області, у Городоцькому районі Львівщини жителька села Суховоля під час переодягання сина в ліжку зламала йому основу черепа, що спричинило смерть немовляти.

Кримінальну справу порушено за ст. 119 ч. 1 Кримінального кодексу України.