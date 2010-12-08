Завтра усі школи Львова закриють на карантин

З 9 грудня і до розпорядження міського голови Львова з метою запобігання поширенню захворюваності на грип та ГРВІ у школах міста запроваджується карантин.

Таким є рішення міської комісії техногенної та екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

За інформацією державної санітарної епідеміологічної служби, у Львові з 29 листопада до 5 грудня зареєстровано 6158 хворих на грип та ГРВІ.

Захворюваність серед дітей 7-14 років залишається високою і становить 1444 випадків, інтенсивний показник становить 275,7, що перевищує епідпоріг у 1,8 рази.

За два дні, 6 та 7 грудня, у Львові захворіло 3808 осіб, з них 2233 дитини. Зокрема, серед дітей віком до 2 років захворіло 368 осіб, серед дітей віком 3-6 років захворіло 772 особи, а серед дітей віком 7-14 років – 1093 особи.

У дитячих дошкільних закладах Львова карантин не вводять, проте моніторинг захворюваності триватиме.