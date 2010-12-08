У Луцьку відкрили новий корпус обласної лікарні

У Луцьку відкрили лікувальний корпус "Б" Волинської обласної клінічної лікарні, який будували більше 10 років.

Як передає кореспондент УНІАН, урочисте відкриття мало відбутися за участю Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, проте через несприятливі погодні умови він не зміг прибути. Тому участь у відкритті взяли міністр охорони здоров`я України Зіновій МИТНИК та голова Волинської облдержадміністрації Борис КЛІМЧУК.

Як повідомляє прес-служба ОДА, урочисто перерізавши стрічку, посадовці оглянули новозбудовану лікувальну установу та завітали до музею Волинської обласної клінічної лікарні, де ознайомились з історією лікувального закладу.

Від імені Президента Б.КЛІМЧУК передав медичній установі систему ультразвукової діагностики.

Новий лікувальний корпус обладнаний сучасним обладнанням. Загальна кошторисна вартість будівництва - 18 млн. 313 тис. грн. Близько 14 млн. грн. освоєно у 2010 році.

У двох операційних залах нового оперблоку буде проводитись понад 2 тисячі оперативних втручань на рік, з них близько 700 - кардіохірургічних, у тому числі 200 - із зупинкою серця.

Нове фізіотерапевтичне відділення щоденно зможе приймати понад 600 хворих. Це - хірургічні хворі у ранньому післяопераційному періоді, післяінсультні хворі, хворі на цукровий діабет, хворі із захворюваннями серцево-судинної системи, шлунково-кишківникового тракту та опорно-рухового апарату. У відділенні буде проводитись їхня рання реабілітація після кардіохірургічних операцій, протезування суглобів та оперативних втручань на хребті.

Проведення процедур магнітотерапії, лазеротерапії, електроімпульсної терапії, пресотерапії, механотерапії та мікрохвильової терапії дозволять скоротити середні терміни перебування хворих на ліжку на 1,5 дні, що дасть економічний ефект у 10 млн. грн. в рік, зауважили у прес-службі ОДА.