Вперше в Україні видано журнал для незрячих школярів
Презентували у Львові
Львів. 8 грудня. УНІАН. У Львові презентували перше видання в Україні для незрячих школярів - журнал для дітей молодшого шкільного віку «Часопис «Ангелятко шрифтом Брайля».
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.
Часопис виходитиме щомісяця із вкладкою рельєфно-крапковим шрифтом на базі всеукраїнських журналів «Ангелятко» та «Ангеляткова наука».
«Це новий та неприбутковий проект для дітей, які вчать букви та цифри, а також, за матеріалами «Ангелятка», для тих, які вже вміють читати. Ми плануємо там розмістити вірші та казки. Це перше та єдине в Україні видання шрифтом Брайля для дітей молодшого віку», - сказала головний редактор журналів Олена ВОЛОСЕВИЧ.
*** Сьогодні в Україні діє п’ять навчальних закладів для дітей з вадами зору.
Журнал «Ангелятко шрифтом Брайля» можна передплатити у будь-якому поштовому відділенні України з січня 2011 року, передплатний індекс 49663.