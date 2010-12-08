Вперше в Україні видано журнал для незрячих школярів

Львів. 8 грудня. УНІАН. У Львові презентували перше видання в Україні для незрячих школярів - журнал для дітей молодшого шкільного віку «Часопис «Ангелятко шрифтом Брайля».

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Часопис виходитиме щомісяця із вкладкою рельєфно-крапковим шрифтом на базі всеукраїнських журналів «Ангелятко» та «Ангеляткова наука».

«Це новий та неприбутковий проект для дітей, які вчать букви та цифри, а також, за матеріалами «Ангелятка», для тих, які вже вміють читати. Ми плануємо там розмістити вірші та казки. Це перше та єдине в Україні видання шрифтом Брайля для дітей молодшого віку», - сказала головний редактор журналів Олена ВОЛОСЕВИЧ.

*** Сьогодні в Україні діє п’ять навчальних закладів для дітей з вадами зору.

Журнал «Ангелятко шрифтом Брайля» можна передплатити у будь-якому поштовому відділенні України з січня 2011 року, передплатний індекс 49663.