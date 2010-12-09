Донеччина: в 46 школах призупинено заняття

У Донецькій області в 46 загальноосвітніх школах через підвищення рівня захворюваності на грип та ГРВІ учнів призупинено навчання.

Про це УНІАН повідомили в обласній санітарно-епідеміологічній станції з посиланням на головного державного санітарного лікаря Донецької області Віктора ДЕНИСЕНКА.

В облСЕС уточнили, що повністю припинено заняття в 35-ти школах (11 тисяч 514 учнів) у містах Селідове, Гірник, Українськ, Сніжне і в 11-ти школах в 22-х класах (506 учнів) у містах Краматорськ, Макіївка, Красноармійськ, Дружківка, а також Мар’їнському районі.

На більшості адміністративних територій області епідемічний поріг із захворюваності (72,4 на 10 тисяч населення) не перевищений.

В облСЕС також відзначили, що захворюваність серед дітей до 18 років за минулий тиждень виросла на 25%, а питома вага дітей серед хворих становить 76%.

В облСЕС наголосили, що в регіонах, де епідемічна ситуація залишається сприятливою, триває профілактична вакцинація населення. Станом на 8 грудня проведено щеплення більш як 40 тисяч жителів області.

Крім того, під постійним контролем санепідемслужби перебувають об`єкти епідеміологічного ризику. Фахівцями санепідемслужби за тиждень перевірено 1074 об`єкти.