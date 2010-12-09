У Чернівцях усі школи й дитсадки не працюватимуть

У Чернівцях до наступного понеділка не працюватимуть усі школи, дитсадки, позашкільні заклади, спортивні школи та школи естетичного виховання.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалила міська надзвичайна протиепідемічна комісія у зв’язку з перевищенням епідеміологічного порогу захворюваності на ГРВІ.

Водночас, серед студентів реєструються лише поодинокі випадки захворювань на ГРВІ, тому призупиняти навчання у вишах було визнано недоцільним.

За даними Чернівецької обласної санепідемстанції, станом на 8 грудня в області епідемічний поріг захворювань на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) перевищено на 54%: на ці недуги в регіоні захворіли понад 54 тис. осіб або 6% від загальної кількості мешканців області. Госпіталізовано майже 2 тисячі хворих, з яких 73% становлять діти.

На території районів Буковини, де перевищено епідемічний поріг, рішеннями надзвичайних протиепідемічних комісій запроваджуються заходи, передбачені на період епідемії.