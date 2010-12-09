На Житомирщині 10-літній хлопчик загинув, провалившись під кригу

На Житомирщині десятилітній хлопчик загинув, провалившись під кригу.

Як сьогодні повідомили УНІАН у відділі громадських зв’язків Головного управління МНС України в Житомирській області, трагедія сталася 4 грудня у селі Смолдерів Баранівського району. Дитина провалилася під лід на річці Смолка. Врятувати її не встигли, згодом водолази витягнули з води тіло хлопчика.

Також, інформує ГУ МНС Житомирщини, того ж дня у селі Параніно Ємільчинського району у воді загинув 25-літній чоловік. Він пірнув в ополонку, щоб охолодитися після лазні, однак переохолодження виявилося надмірним – молодий чоловік від нього загинув.