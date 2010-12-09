Створено 6 фільмів про успішних людей з обмеженими можливостями

У Вінниці створено шість фільмів «Дорога до успіху» про людей з обмеженими фізичними можливостями, які досягли успіху у різних сферах суспільного життя.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в управлінні у справах ЗМІ та зв`язків з громадськістю Вінницької міської ради.

У місті півроку діє проект «Повноцінний успіх». Його втілювали у життя благодійний фонд «Подільська громада» та громадська організація «Гармонія» за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні.

Результатом цього проекту стало створення шести фільмів «Дорога до успіху» про людей з обмеженими фізичними можливостями, які досягли успіху у різних сферах суспільного життя.

Також вийшов друком методично-інформаційний посібник-буклет «Повноцінний успіх», де розповідається про можливості навчання і працевлаштування людей з особливими потребами.

Метою проекту є зміна ставлення роботодавців до працівників з інвалідністю і руйнація стереотипу про те, що людина з обмеженими фізичними можливостями не може повноцінно працювати і бути корисною підприємству чи організації.

Вінницький міський голова Володимир ГРОЙСМАН запропонував створити програму, яка б допомагала аналізувати кількість робочих місць, де працюють люди з обмеженими фізичними можливостями. «Сьогодні завдання суспільства і вінницької громади загалом - створення всебічних умов для адаптації людей, які мають дещо інші можливості і потреби. Сьогоднішня тема досить актуальна і я думаю, що сьогодні можуть бути напрацьовані ті рішення, які зможуть стати основою наших спільних дій в подальшому, як в приватному так і державному секторі», - вважає В.ГРОЙСМАН.