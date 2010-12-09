На Рівненщині від отруєння чадним газом загинула дитина
12:23, 09 грудня 2010Новини регіонів
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У приватному будинку
Вчора у смт Мізоч Здолбунівського району Рівненської області у приватному житловому будинку через порушення правил експлуатації пічного опалення від отруєння чадним газом загинула трирічна дитина, а ще дві особи, у тому числі немовля, у тяжкому стані госпіталізовані.
Як повідомляє прес-служба МНС, за фактом події правоохоронними органи проводять розслідування.
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Рівненській області.
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