На Рівненщині від отруєння чадним газом загинула дитина

Вчора у смт Мізоч Здолбунівського району Рівненської області у приватному житловому будинку через порушення правил експлуатації пічного опалення від отруєння чадним газом загинула трирічна дитина, а ще дві особи, у тому числі немовля, у тяжкому стані госпіталізовані.

Як повідомляє прес-служба МНС, за фактом події правоохоронними органи проводять розслідування.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Рівненській області.