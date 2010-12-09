У Києві карантину поки що не буде

У Києві на сьогоднішній день епідемічний поріг захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції не перевищено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила начальник Головного управління охорони здоров`я Київської міської державної адміністрації Раїса МОІСЕЄНКО на прес-конференція у Києві «Грип: готовність Києва до епідемії, профілактичні заходи та прогноз динаміки захворюваності».

За її словами, в осінньо-зимовий період кількість хворих на гострі респіраторні захворювання в столиці збільшилась, до лікарів звернулися 23 тис. жителів міста, дві третини з яких - діти.

Р.МОІСЕЄНКО зауважила, що це на 22% менше визначеного епідемічного порогу.

Вона відмовилась давати чіткі прогнози щодо початку епідемії в Києві, зазначивши, що це, в тому числі, залежатиме і від погодних умов. За її словами, епідеміологи прогнозують, що столиця може перевищити епідемпоріг наприкінці грудня або на початку січня.

Вона запевнила, що сьогодні ведеться активна профілактична робота, а також підготовка лікарських закладів до епідемії грипу.

Також вона наголосила, що на сьогодні столичні лікарні повністю забезпечені необхідними медикаментами, в тому числі “Таміфлю”.