Житомирщина: водій разом з вантажівкою провалився під кригу
13:58, 09 грудня 2010Новини регіонів
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Загинув у кар’єрі
У Володарсько-Волинському районі Житомирської області у кар’єрі виявлено вантажівку та загиблого водія.
Про це кореспонденту УНІАН повідомила співробітник відділу громадських зв’язків Головного управління МНС у Житомирській області Іванна РИКУН.
Трагедія сталася ще у неділю, 5 грудня, вантажівка провалилася під кригу. Виявили автомобіль учора місцеві жителі.
Наразі правоохоронці з’ясовують обставини трагедії та проводять перевірку.
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