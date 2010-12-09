Житомирщина: водій разом з вантажівкою провалився під кригу

13:58, 09 грудня 2010
Новини регіонів
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Загинув у  кар’єрі

У Володарсько-Волинському районі Житомирської області у кар’єрі виявлено вантажівку та загиблого водія.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила співробітник відділу громадських зв’язків Головного управління МНС у Житомирській області Іванна РИКУН.

Трагедія сталася ще у неділю, 5 грудня, вантажівка провалилася під кригу. Виявили автомобіль учора місцеві жителі.

Наразі правоохоронці з’ясовують обставини трагедії та проводять перевірку.

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