Житомирщина: водій разом з вантажівкою провалився під кригу

У Володарсько-Волинському районі Житомирської області у кар’єрі виявлено вантажівку та загиблого водія.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила співробітник відділу громадських зв’язків Головного управління МНС у Житомирській області Іванна РИКУН.

Трагедія сталася ще у неділю, 5 грудня, вантажівка провалилася під кригу. Виявили автомобіль учора місцеві жителі.

Наразі правоохоронці з’ясовують обставини трагедії та проводять перевірку.