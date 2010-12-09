Завтра школи Івано-Франківська закриють на карантин

Завтра школи Івано-Франківська закриваються на карантин через різке збільшення кількості дітей, що захворіли на грип і ГРВІ.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Івано-Франківського міськвиконкому.

Готується розпорядження міського голови Івано-Франківська Віктора АНУШКЕВИЧУСА про карантин за поданням головного санітарного лікаря міста.

Школи уже попередженні, що з завтрашнього дня розпочинається карантин «на невизначений термін». «До кінця дня буде підписано розпорядження міського голови», - додали у прес-службі.