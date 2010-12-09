Завтра школи Івано-Франківська закриють на карантин
14:55, 09 грудня 2010Новини регіонів
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Поданням головного санлікаря
Завтра школи Івано-Франківська закриваються на карантин через різке збільшення кількості дітей, що захворіли на грип і ГРВІ.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Івано-Франківського міськвиконкому.
Готується розпорядження міського голови Івано-Франківська Віктора АНУШКЕВИЧУСА про карантин за поданням головного санітарного лікаря міста.
Школи уже попередженні, що з завтрашнього дня розпочинається карантин «на невизначений термін». «До кінця дня буде підписано розпорядження міського голови», - додали у прес-службі.
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