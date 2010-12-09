Житомирщина: за чотири роки усиновлено 433 дитини

На Житомирщині протягом 2006 – 2010 років усиновлено 433 дитини, з них громадянами України 65 %.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на триденному Всеукраїнському семінарі " Національне усиновлення - пріоритетна форма влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування" у Житомирі повідомила начальник служби у справах неповнолітніх облдержадміністрації Олена САВЄЛЬЄВА.

За її словами," в області вже склався певний досвід роботи щодо розвитку сімейних форм виховання дітей".

"В області зберігається стійка тенденція до переваги національного усиновлення над міждержавним",- наголосила начальник служби у справах неповнолітніх облдержадміністрації.

О. САВЄЛЬЄВА уточнила, що обласний показник влаштування дітей в сімейні форми виховання становить 73,2 % (загальноукраїнський – 70,9 %).

Як передає кореспондент УНІАН, раніше на колегії Житомирської облдержадміністрації заступник голови Житомирської ОДА Ігор ОРЛОВ повідомляв, що у цьому році в області створено 17 прийомних сімей, в які влаштовано 41 дитину, усиновлено 58 дітей.

На даний час в області функціонує 28 дитячих будинків сімейного типу та 168 прийомних сімей, в яких утримується 493 дитини-сироти та дітей, позбавлених батьківського піклування.У семінарі беруть участь спеціалісти служб у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

В рамках семінару вони відвідають Житомирський обласний спеціалізований будинок дитини для дітей-сиріт та дітей, які залишились без піклування батьків, де розглянуть питання взаємодії служб у справах дітей та будинків дитини щодо реалізації права дитини на усиновлення.

Довідка УНІАН. На Житомирщині створена єдина інформаційно-аналітична система (ЄІАС) «Діти», до якої вносяться відомості про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинились в

складних життєвих обставинах, сім’ї потенційних усиновлювачів, прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів, піклувальників.