Луганщина: епідпоріг щодо грипу та ГРВІ перевищено

У Луганській області епідемічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ перевищено на 13%.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в обласній СЕС.

Рівень захворюваності в цілому становить 55,5 на 10 тис. населення при епідемічному порозі 49,1 на 10 тис. населення.

За словами головного державного санітарного лікаря Луганської області Анатолія ДОКАШЕНКА, усього за 48 тиждень на гострі респіраторні вірусні інфекції захворіло 12 тис. 496 осіб.

Епідемічні пороги захворюваності на грип на ГРВІ дітей перевищено в усіх вікових групах. Закрито для проведення протиепідемічних заходів у зв’язку з високим рівнем захворюваності на ГРВІ 1 школу у Лутугинському районі. Госпіталізовано за тиждень 567 осіб, з них дітей до 17 років - 451 (80%).