Через дії медсестри новонароджена дівчинка отримала опіки

У Запорізькій області порушено кримінальну справу проти медсестри пологового відділення лікарні, через дії якої новонароджена дівчинка отримала опіки, кваліфіковані медиками як ушкодження середнього ступеня тяжкості.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області, інцидент стався в Гуляйпольській районній лікарні.

"Сестра медичної палати новонароджених, порушуючи вимоги Закону "Про засади законодавства України про охорону здоров`я" та інших нормативних актів, після народження дитини, впродовж перших 25 хвилин, всупереч медичним протоколам і правилам, відлучила дитину від матері й перенесла на сповивальний стіл. При цьому під час перекладання не прибрала гарячу грілку з-під пелюшок, які знаходилися на столі, й поклала на ці пелюшки дівчинку. В результаті новонароджена отримала опіки сідниць - згідно з висновком судово-медичного обстеження, тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості", - повідомили в прес-службі.

Дії медсестри кваліфіковано як злочин, передбачений ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу України (неналежне виконання службових обов`язків медпрацівником, що призвело до тяжких наслідків для неповнолітнього). Як покарання ця стаття передбачає позбавлення волі строком до 3 років або обмеження волі строком до 5 років, з позбавленням права займатися відповідною діяльністю строком до 3 років. Ведеться слідство.