Яка вода у наших бюветах?

У Києві до 15 грудня проаналізують стан бюветних комплексів.

Про це йдеться у розпорядженні Київської міської держадміністрації від 2 грудня “Про впорядкування діяльності бюветних комплексів артезіанського водопостачання у місті Києві”, текст якого є у розпорядженні УНІАН.

Згідно з документом, провести аналіз доручено КП “Київкомунсервіс”, яке має визначити доцільність подальшого функціонування бюветних комплексів або необхідність заміни недіючого обладнання, встановлення фільтрів очистки води з подальшим введенням їх в експлуатацію.

Рішення прийнято відповідно до рішення Київради від 16 вересня “Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва комплексів бюветного водопостачання” у зв’язку з динамічним розвитком інфораструктури столиці, а також з метою впорядкування діяльності і забезпечення належного рівня утримання та покращення якості роботи бюветних комплексів.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2009 року на розширеному засіданні колегії Київської міськдержадміністрації перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО звернувся до представників відповідних структур у районах міста з пропозицією передати на баланс столиці ті артезіанські свердловини, які вони не в змозі обслуговувати. Він зазначив, що влада Києва готова прийняти на баланс усі бюветні комплекси у столиці.

Він наголосив, що ситуація потребує вирішення, оскільки з 250 бюветів у місті більше 70 на той момент не працювали, оскільки у районах відсутні кошти на ремонт та обслуговування.

“Є комунальне підприємство “Київдержкомобслуговування”. Можна йому передати ці свердловини”, - зазначив перший заступник голови КМДА.

Загалом у Києві нараховується 224 бюветних комплекси. З них близько 180 перебувають на балансі райдержадміністрацій та ЖЕО, решта - у власності інших суб’єктів господарювання. При цьому на обслуговуванні «Київводоканалу» - лише 145 бюветів, хоча прямі договори між районними КП і «Київводоканалом» підписані лише у 90 випадках, у стадії укладення - 18. Ще у шести випадках проводиться тендер (тобто вирішується, що обслуговування бюветів здійснюватиме «Київодоканал» або інша організація).