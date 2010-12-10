Волинь: епідпоріг перевищено у 4 районах та 2 містах

У Волинській області епідемічний поріг перевищено у чотирьох районах та двох містах - Луцьку і Ковелі.

На сьогодні кількість хворих на грип та ГРВІ, які звернулися зі скаргами до лікарів, становить 30 631, з них майже 60% - діти, повідомили УНІАН в обласному управлінні охорони здоров`я.

За останню добу зі скаргами до медиків звернулися 1 867 волинян, попередньої доби - 2 099 осіб.

Як сказала заступник начальника обласного управління охорони здоров`я Марія ГОГОША, у Ківерцівському районі епідпоріг перевищено на 34%, у Ковельському - на 59%, Локачинському - на 45%, Луцькому - на 26%.

У Луцьку закрито на карантин п`ять шкіл, у Ковелі - одну школу і ще три класи в іншій.

У Луцьку рівень захворюваності на гострі респіраторні захворювання становить 161,1 на 10 тисяч населення, тоді як епідемічний поріг становить 143 на 10 тисяч населення.